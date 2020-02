La morte di Kobe Bryant e della sua figlia Gigi è ancora nelle menti di tutti gli appassionati di sport del mondo. L'ex stella della NBA, scomparsa in un incidente in elicottero sulla collina di Calabasas lo scorso 26 gennaio insieme ad altre 7 persone, era un punto di riferimento mondiale e in queste settimane sono stati tanti gli omaggi alla sua memoria: l'ultimo è arrivato da parte dei tifosi di una delle due squadre di calcio di Los Angeles prima della gara di Concachampions contro la squadra messicana del León. I supporter del Los Angeles Football Cub hanno accolto le due squadre in campo con un enorme immagine del campione della NBA e della sua giovane figlia e a completare la commovente coreografia c'erano dei cartoncini viola e gialli, chiaro riferimento ai Lakers, che facevano da contorno ai numeri 8 e 24. Un momento davvero bello.

Molto probabilmente l'iniziativa ha portato fortuna alla squadra di Bob Bradley, che è riuscita a rimontare il risultato di 2-0 subito nella partita d'andata dei quarti della CONCACAF Champions League e al Banc of California Stadium ha battuto 3-0 il Leon. In questo modo i losangelini hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove troveranno di fronte un altro club messicano: il Cruz Azul.

La fascia da capitano di Vela dedicata a Bryant

Un tributo della squadra di Los Angeles al campione di basket scomparso è arrivato dal capitano Carlos Vela: il calciatore messicano ha indossato una fascia speciale che aveva impresso il nome di Kobe Bryant e quelli di tutte le persone scomparsi nell'incidente in elicottero insieme ai numeri 8 e 24, ovvero quelli che hanno accompagnato la stella dei Los Angeles Lakers nella sua carriera.