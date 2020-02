Davanti alla notizia della morte di Luciano Gaucci, avvenuta nella serata di sabato 1 febbraio, all'età di 81 anni lontano dall'Italia (oramai abitava e viveva a Santo Domingo), è arrivato anche il ricordo di un grande ex del Perugia, Marco Materazzi. Il difensore centrale dell'Inter del Triplete 2010 e campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 ha voluto ricordare il ‘suo' presidente, nel periodo in cui militò nel club umbro.

Marco Materazzi è ad oggi forse il giocatore più importante, esploso a Perugia durante la presidenza di Luciano Gaucci, e ha scelto i social network, Twitter in particolare, per ricordare il presidente scomparso: “Non sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia…Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia…”.

L'avventura al Perugia

Marco Materazzi arrivò voluto da Luciano Gaucci e da lì cominciò la sua gloriosa carriera fino alla nazionale e al successo del 2006. Arrivò al Perugia nel 1995, vincendo con gli umbri il Campionato Primavera, sotto la presidenza di Gaucci. Poi si trasferì in prestito al Carpi e nel gennaio 1997 fece ritorno in Umbria, esordendo in massima serie il 2 febbraio nel pareggio con l'Inter. Due settimane più tardi, Materazzi realizzò il suo primo gol – con il Perugia e in Serie A – in occasione della sconfitta con la Juventus (2-1). A fine campionato i Grifoni retrocedettero, riconquistando la massima categoria già l'anno successivo. Ma nella stagione 1998-99 Materazzi lasciò il Perugia e volò in Inghilterra, raccogliendo 27 presenze con l'Everton e ben 4 espulsioni.

Il finale di carriera in India

Una volta tornato in Italia, sposò la causa dell'Inter dal 2001 dove vinse il clamoroso Triplete del 2010 diventando ancor oggi uno degli emblemi nerazzurri e uno dei giocatori più amati e stimati del tifo interista. La carriera di Materazzi si conclude nel settembre 2014, a 41 anni, quando si accorda con gli indiani del Chennaiyin per svolgere il doppio ruolo di calciatore e allenatore.