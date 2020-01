A un anno di distanza dalla morte, tragica, di Emiliano Sala il Cardiff e il Nantes non hanno risolto le loro vicende economiche. Il calciatore era stato ceduto dal Nantes al Cardiff nello scorso mercato di gennaio, dopo aver firmato con i gallesi tornò in Francia per salutare i compagni, prendere le sue cose e trasferirsi, ma l'aereo privato che lo portava in Galles si inabissò e dopo qualche settimana il corpo dell'argentino fu trovato. Il Cardiff non ha voluto pagare il costo del cartellino di Sala, il Nantes pretende quei soldi e ora c'è una causa. Secondo quanto riferisce ‘L'Equipe' i gallesi sono pronti a intentare causa contro ignoti e ritengono colpevoli di quell'incidente il Nantes e il suo presidente.

La causa del Cardiff al Nantes

Secondo quanto scrive ‘L'Equipe' il Cardiff avrebbe fatto causa contro ignoti ipotizzando però uno stato di consapevolezza da parte del club francese e del suo presidente. I gallesi avrebbero chiesto alle autorità di indagare ipotizzando delle colpe piuttosto precise da parte del Nantes. La notizia è riportata anche dal ‘Guardian' che cita un portavoce del Cardiff, che lo scorso anno è retrocesso:

In questo anno il Cardiff ha sempre chiarito la necessità di un’indagine sulle reali cause che hanno portato alla morte di Emiliano Sala. Non solo per comprendere appieno ciò che ha portato alla caduta dell’aereo Piper PA-46 Malibu, ma per rispondere alle domande più ampie che sono state evidenziate in questo caso, in particolare legate all’uso di voli illegali nell’industria del calcio e al possibile ruolo di intermediari nei trasferimenti di giocatori.

Cosa succede se il Nantes viene giudicato colpevole

Se i giudici, dopo delle accuratissime indagini, stabiliranno che il Nantes e il suo presidente fossero stati informati del volo su cui ha viaggiato Emiliano Sala l'accusa potrebbe essere di omicidio colposo. Il club francese deve avere 6 milioni di euro dal Cardiff per il trasferimento del giocatore, ma non li vuole pagare, e ovviamente tutte le carte in tavola cambierebbero se il Nantes e il suo presidente fossero giudicati colpevoli.