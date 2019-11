Paolo Montero non ha bisogno di presentazioni. L'uruguagio è stato un grande difensore che ha vissuto i suoi anni migliori alla Juventus. Da qualche mese allena la Sambenedettese, squadra che milita in Serie C. Domenica scorsa i marchigiani sono tornati a vincere e hanno chiuso una serie molto negativa, di quattro sconfitte consecutive. L'ultimo ko aveva generato moltissime polemiche. Montero, dopo la partita vinta 2-0 con il Rimini, a un giornalista che è tornato sull'errore che è costato alla Sambenedettese la sconfitta con il Reggio Audace ha dato una risposta splendida. Il video con le parole del tecnico hanno fatto il giro del web ed è diventato virale.

Le lezione di vita di Paolo Montero

L'ex difensore bianconera ha dato una ‘lezione di vita' nella conferenza stampa del post Sambenedettese-Rimini tornando, ahi lui, a parlare del grave errore arbitrale che ha provocato la sconfitta della sua squadra contro la Reggio Audace. Montero con il suo stile ha detto:

Cosa vuoi che ti dica, non la penso come te. E sai perché? Perché non cerco alibi. E non si tratta della visuale dell’allenatore, ma della visuale che si ha della vita. Perché questo va oltre il calcio. Io sono così nella vita, non solo nel calcio: non bisogna cercare alibi. Se questo mi fa onore? Io sono fatto così, non è nessuno onore…

Montero dai trionfi con la Juve alla panchina della Sambenedettese

Da calciatore Montero è arrivato in Italia nel 1992, lo prese l'Atalanta con cui disputò quattro stagioni. Nel 1996 lo acquistò la Juventus con cui vinse undici trofei in nove stagioni (quattro scudetti e una Coppa Intercontinentale), poi in SudAmerica ha chiuso la carriera. Dopo aver vissuto quattro esperienze da allenatore tra Uruguay e Argentina la scorsa estate è tornato in Italia. Con la Sambenedettese è in zona playoff, nono posto nel Girone B della Serie C.