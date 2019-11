in foto: https://twitter.com/Vivo_Azzurro

Prima sconfitta ai Mondiali Under 17 per la Nazionale italiana. Gli azzurri già matematicamente qualificati alla fase ad eliminazione diretta, sono stati sconfitti di misura dal Paraguay nel terzo match della fase a gironi. In virtù di questo risultato i nostri portacolori chiudono il raggruppamento al secondo posto alle spalle proprio dei sudamericani. Agli ottavi di finale l'Italia affronterà l'Ecuador il 7 novembre.

Mondiali Under 17, prima sconfitta per l'Italia contro il Paraguay

Nello scontro al vertice dell'ultima giornata del gruppo F dei Mondiali Under 17, l'Italia si è arresa al Paraguay. 2-1 in favore per i sudamericani, che si sono imposti in rimonta. Il ct azzurro Nunziata con la qualificazione già acquisita si è affidato ad una formazione inedita con 9 cambi rispetto alle prime due gare. Azzurrini avanti con Pirola, abile a sfruttare un assist di Oristanio. Nonostante l'occasione del raddoppio, il Paraguay torna in partita e trova il pareggio con Duarte. In avvio di ripresa il raddoppio di Quinonez che sancisce il primo ko dell'Italia

Mondiali Under 17, agli ottavi l'Italia sfida l'Ecuador. Quando si gioca

Dopo le due vittorie contro Isole Salomone e Messico dunque l'Italia esce sconfitta per la prima volta ai Mondiali Under 17. Un risultato inutile ai fini della qualificazione, già ottenuta matematicamente dopo le prime due gare. Il ko è stato invece decisivo per il primato nel girone: la formazione di Nunziata ha chiuso al secondo posto alle spalle del Paraguay e ora dunque se la vedrà con l'Ecuador agli ottavi di finale. Appuntamento allo Estadio Kleber Andrade di Cariacica, alle 20.30 italiane di giovedì 7 novembre.

Le parole di Nunziata dopo il ko col Paraguay. Queste le parole del ct Nunziata al sito ufficiale della Figc: "Analizzeremo la partita di oggi e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima. Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo non sia stata una brutta partita: hanno lottato fino alla fine ma è andata così".

Il tabellino di Italia-Paraguay 1-2

Italia (4-3-2-1). Rinaldi, Moretti, Riccio, Pirola, Barbieri; Boscolo, Panada (54’ Brentan) (C), Giovane; Arlotti, Capone, Oristanio (54’ Tongya). All. Nunziata. A disp. Molla (GK), Gasparini (GK), Cudrig, Dalle Mura, Gnonto, Lamanna, Ruggeri, Udogie.

Paraguay (4-4-2). Gonzalez, Lezcano, Duarte B. (C), Ortiz, Barrios; Ovelar, Peralta (76’ Viera) Quinonez, Lopez; Benitez (35’ Presentado, 45’ Acosta), Duarte D. All. Morinigo. A disp. Gonzales (GK), Aranda (GK), , Melgarejo, Noguera, Ocampos, Segovia, Torres.

Marcatori: 3’ Pirola; 37’ Duarte; 52’ Quinonez

Classifica: Paraguay 7 punti, Italia 6, Messico 4, Isole Salomone 0