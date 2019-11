L'Italia continua a vincere ai Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. La Nazionale del ct Nunziata ha battuto agli ottavi di finale l'Ecuador, grazie ad un gol nel secondo tempo del giovane talento dell'Inter Oristanio. Un successo che regala agli azzurrini una suggestiva sfida ai quarti contro i padroni di casa della Seleçao. Appuntamento a lunedì 11 novembre per un confronto sempre suggestivo

Mondiali Under 17 Italia-Ecuador, decide un gol di Oristanio

Primo tempo di marca azzurra con la squadra di Nunziata che cresce alla distanza collezionando diverse occasioni, dopo un avvio favorevole all'Ecuador. L'occasione più importante è per Gnonto che che non sfrutta un errore del portiere Lopez, calciando malamente fuori con tutto lo specchio della porta a disposizione. Ripresa molto divertente con opportunità da una parte e dall'altra: salgono in cattedra i due estremi difensori, che negano il vantaggio agli avversari. La svolta della gara sembra arrivare al 72’ quando l’arbitro concede un calcio di rigore all’Ecuador. Punito un contatto Ruggeri-Mina, su cui però l’arbitro fa dietrofront dopo consulto col Var. Doccia fredda per la squadra sudamericana che pochi minuti dopo capitola: Oristanio, giovane talento classe 2002 dell’Inter, con un calcio di punizione perfetto porta avanti la Nazionale azzurra.

L'Italia sfida ai quarti il Brasile, quando si gioca

Nonostante la girandola di cambi, il risultato non cambia più e alla fine ad esultare sono i nostri giovani portacolori, che proseguono nella loro avventura ai Mondiali Under 17. Ora ai quarti i ragazzi di Nunziata se la vedranno contro i padroni di casa del Brasile. La Seleçao ha avuto la meglio del Cile in rimonta con il risultato di 3-2, in un derby sudamericano molto divertente. La sfida tra Italia e Brasile si disputerà lunedì 11 novembre alle ore 20 locali, la mezzanotte italiana.

Il tabellino di Ecuador-Italia Under 17 1-1

ECUADOR U17 (4-3-3): Lopez, Chavez, Delgado, Hincapie, Cabezas; Vite, Angulo (87′ Rodriguez), Pluas; Mina (83′ Farfan), Valencia (83′ Mejia), Mercado . A disposizione: Moran, Estacio, Napa, Delgado, Vera, Rivera, Valencia. All: Josè Rodriguez

ITALIA U17 (4-3-1-2): Molla; Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggieri; Brentan (68′ Boscolo), Panada, Udogie; Tongya; Gnonto (79′ Gnonto), Cudrig (46′ Oristanio). A disposizione: Gasparini, Arlotti, Rinaldi, Riccio, Moretti, Giovane, Capone. All. Carmine Nunziata

Marcatore: Oristanio 77′