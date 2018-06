E' al momento il capocannoniere di questo Mondiale con tre reti in 90 minuti: Cristiano Ronaldo ha già messo in fila tutti gli altri campioni che lo stanno sfidando in Russia. Da Kane, a Lukaku, da Diego Costa a Cheryshev nessuno è riuscito ad andare oltre la doppietta. Il Fenomeno portoghese, al contrario, si è già portato a casa il pallone con il suo hattrick conquistato alla prima occasione. E non contro un avversario a caso ma contro la Spagna tra le favorite assolute alla vittoria finale.

E' questo Cristiano Ronaldo, un campione che non si accontenta mai, vuole sempre il massimo e vincere tutto. Se arriva secondo non gli interessa, perché l'unica cosa che conta è trionfare. Una mentalità che ha permesso al 33enne portoghese di essere oggi ancora il migliore, Pallone d'Oro in carica, campione d'Europa con il Portogallo e con il Real Madrid. E adesso anche capocannoniere mondiale.

Maniaco della perfezione fisica. Il segreto? Nessuno in particolare se non l'ostinata volontà di essere sempre al cento per cento e non lasciare mai nulla al caso soprattutto per la forma fisica. Allenamenti, terapie, fitness e un rigoroso regime alimentare. A sottolinearlo – svelando qualche aneddoto in grado di spiegare il pensiero maniacale verso la perfezione – è stato l'ex compagno ai tempi del Manchester, Patrick Evra: "Non andate a mangiare da Cristiano, se vi invita rifiutate. Una volta ci andai e mangiai solamente insalata e pollo. Prima e dopo mi costrinse a fare palestra, allenamenti e piscina con lui".

Non essere mai secondo a nessuno. Un temperamento che però sta dando ancora adesso i suoi frutti. Cristiano è tra i migliori al mondo da dieci anni a questa parte e malgrado abbia superato la trentina non accenna ad avere cedimenti: un fisico perfetto, una tecnica che non svanisce col tempo e soprattutto un'attenta cura dei particolari, cambiando e sviluppando metodi di allenamento e di gioco che gli stanno permettendo di essere sempre al vertice.

Non vuole essere secondo a nessuno. Quando Rio Ferdinand lo sconfisse a ping pong, si fece comprare un tavolo, si allenò per due settimane e volle la rivincita. Vinse davanti a tutti. Questo è Cristiano e non mi sorprende che adesso provi a puntare al mondiale

Un altro figlio da Georgina? In tutto ciò, la forma fisica è essenziale ma anche una stabilità mentale che permette a Cr7 di non avere contraccolpi prima durante e dopo le partite. E l'equilibrio fuori dal campo sembra averlo trovato anche grazie a Georgina la sua attuale compagna che lo ha seguito in Russia con cui condivide l'amore per il fitness. Ma non solo. Perché alcuni scatti recenti fanno anche pensare che tra i due ci sia di mezzo un terzo incomodo: un altro figlio, con curve sospette messe in bella mostra che già fanno parlare di un secondo genito dopo la nascita lo scorso novembre di Alana Martina.