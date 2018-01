Pietro Pellegri sposa il Monaco e si trasferisce a Montecarlo. La mecca, per un giovane che non ancora maggiorenne, sta diventando una promessa del calcio pagata 1 milione a stagione d'ingaggio e il cui cartellino è stato valutato 31 milioni di euro. Tanti, infatti, sono andati al Genoa che lo ha ceduto al club francese senza battere ciglio, anche perché c'è un'ulteriore clausola non da poco: se il Monaco lo dovesse rivendere, il club del Grifone ci guadagnerebbe un altro 10%.

Ciao, Juve Pellegri sceglie Monaco.

Enrico Preziosi ha vinto la lotteria con Pellegri che dal canto suo non si è tirato indietro. Altro che Juventus, sogni di gloria bianconeri, il sogno di restare in serie A, dimostrare che anche in Italia un talento puro come il suo può non solo nascere ma anche crescere e radicarsi. A d aver avuto la meglio sono stati i tanti soldi del Monaco. Così Pellegri ha fatto le valigie ed è partito alla volta della Francia.

Salto nel vuoto nel Principato.

Un salto mortale carpiato: dopo soli 3 gol e 9 presenze in A con il Genoa, il palcoscenico della Ligue1 in uno dei club più prestigiosi, che ha mire importanti sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Il tutto a soli 16 anni, senza aver dimostrato nulla se non qualche exploit nel giorno dell'addio di Totti dove per qualche istante ha rubato la scena al Pupone. Adesso, Pellegri è uno dei giovani più ricchi del calcio italiano, con un contratto di due anni e mezzo.

La clausola del 10%

Anche il Genoa sorride. Il cartellino è stato valutato tanto: 21 milioni più 10 di bonus, cifra che ha sbaragliato la concorrenza italiana e che ha visto volare oltralpe un nostro talento. Oltretutto sul contratto Preziosi è riuscito ad aggiungere una postilla non da poco: nel caso in cui il Monaco volesse monetizzare sul giocatore, rivalutandolo per poi venderlo, il club ligure avrà diritto di un bel 10% sulla cifra in questione.

Un sogno realizzato.

Dal canto suo Pellegri nel giorno della presentazione ufficiale non si è tirato indietro con le frasi di rito che i tifosi del Monaco volevano sentirsi dire