Pogba? Penso che tornerà alla Juve. Tutto suggerisce che lascerà Manchester e l'Inghilterra e la Juve è il club che conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente.

Mohamed Sissoko non ha molti dubbi: Paul Pogba tornerà alla Juventus alla fine della sua esperienza al Manchester United. L'ex centrocampista maliano della squadra bianconera ha parlato al tabloid britannico Daily Mail e crede che il centrocampista francese tornerà in estate a vestire la maglia della Vecchia Signora dove, secondo il classe 1985,"è amato e rispettato". Il calciatore transalpino ha lasciato la squadra di Torino nel 2016 per tornare al Manchester United, squadra dove aveva fatto la trafila nelle giovanili, ma secondo Sissoko è pronto a lasciare i Red Devils la prossima estate dopo una stagione piuttosto altalenante in Premier League. L'ex calciatore della Juventus è convinto che Pogba tornerà a Torio nonostante il costante e pressante interesse per lui del Real Madrid di Zidane.

Sissoko: Liverpool-Juventus la finale migliore

Oltre a predire il ritorno di Paul Pogba in bianconero, Sissoko si è lasciato andate anche sulle possibilità europee della squadra di Maurizio Sarri in Europa e si è detto ottimista sul fatto che possa arrivare in fondo alla Champions League: