Maurizio Sarri è l’uomo al centro del mirino, pure Poste Italiane lo ha attaccato per quella che era una battuta. Ha parlato del tecnico bianconero anche Luciano Moggi, ex d.g. della Juventus che ha invitato la società e i tifosi a sostenere il tecnico, bacchettato però per le dichiarazioni fatte alla fine di ogni partita.

La società deve difendere Sarri

Intervistato da Radio Bianconera, nel programma ‘Cose di Calcio’, l’ex direttore generale della Juventus ha detto che in questo momento la società deve proteggere l’allenatore che ha bisogno di un ambiente unito per portare a Torino il nono scudetto consecutivo:

Dissidi nello spogliatoio? Può essere, ma non essendo dentro non posso saperlo. Sarri è un buon allenatore e fino a quando ci sarà bisognerà difenderlo a spada tratta per evitare che il campionato non lo vinca l’Inter. Sarebbe una cosa che gli farebbe montare molto la testa e noi per un anno saremmo sottoposti alle critiche anche per la scelta dell’allenatore, visto che loro hanno preso Conte e noi Sarri.

Moggi attacca Sarri

All’ex re del calciomercato italiano però non sono affatto piaciute alcune dichiarazioni del tecnico toscano, in particolare quelle ascoltate dopo i ko di Verona e Napoli. E ‘Lucky Luciano’ suggerisce alla Juventus di mandare in tv dopo le partite qualcun altro: