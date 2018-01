Nuova era per Philippe Coutinho, il gioiellino brasiliano preteso dal Barcellona e acquistato dal Liverpool per 100 milioni di euro. Una cifra enorme che per molti è anche ingiustificata. Ma sarà il campo a dover dare la giusta risposta a tutti. Se Coutinho varrà i soldi spesi vorrà dire che il Barcellona ha vinto la propria puntata, altrimenti l'azzardo avrà avuto un effetto boomerang verso l'ambiente azulgrana. Nel frattempo, c'è però chi già ha eletto il giovane Philippe quale nuovo eroe del Barça: si tratta della bella e prosperosa modella brasiliana, Suzy Cortez, nonchè Miss BumBum.

Se è Miss Bum Bum a dare un giudizio, tutti non possono che ascoltare in silenzio. E a occhi sgranati. La prorompente modella brasiliana, oramai da tutti conosciuta soprattutto per il suo generosissimo Lato B, è una tifosissima del Barcellona e non poteva che accogliere con estremo entusiasmo l'approdo del connazionale Coutinho nel club da lei più amato.

Così, a poche ore dall'arrivo dell'ex Liverpool in Catalogna, Miss Bum Bum ha voluto regalare al mondo degli internauti un suo personalissimo omaggio al giocatore nella speranza che diventi il nuovo fenomeno del Barça. Tanto di dedica con relativa foto sul suo profilo social e migliaia di like dai suoi fan che non hanno perso tempo a dimostrare il proprio affetto alla modella.

Il mio numero preferito sarebbe il 7 ma non ci sarebbe numero migliore del 14 del mio idolo Yohan Cruyff. Sono sicura che Coutinho farà la storia per il nostro Barcellona”

Intanto, Coutinho dopo la grandiosa presentazione riservatagli a Barcellona, con bagno di folla, fotografie e interviste a fiume, ha anche trovato il tempo di esordire. Valverde ha deciso che non c'era tempo da perdere e così nell'ultimo incontro di Copa del Rey, che il Barcellona ha disputato contro l'Espanyol, nel derby catalano Coutinho è sceso in campo: poco più di 20′ per ricevere l’abbraccio della tifoseria blaugrana e prendere confidenza con il Camp Nou.