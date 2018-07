Con la rete segnata questa sera da Mina in Colombia-Inghilterra al 93′ sono salite a 15 le partite che si sono decise nei minuti finali in questo entusiasmante mondiale russo che non ha lesinato sorprese. Tante, infatti le gare che hanno aspettato gli attimi conclusivi per dare il meglio di sè e regalare emozioni fino a qualche istante prima, nemmeno ipotizzabili.

Cristiano e Gimenez

Nessuno escluso, si era iniziato con il rocambolesco 3-3 tra le oramai eliminate Portogallo-Spagna e quella micidiale punizione di Cristiano Ronaldo a due minuti dal fischio finale che ha regalato il pareggio ai campioni d'Europa. Per proseguire con il successo a tempo scaduto dell'Iran sul Marocco e dell'Urugay sull'Egitto di Salah sconfitto all'89' da Gimenez.

Le zampate di Behich e Kane

Emozioni e gol all'ultimo istante anche per altre grandi, come la Francia che batte l'Australia solo all'80' con la rete di Behich, o l'Inghilterra che ferma la Tunisia con il gol di Kane al 91′. E poi ancora, la Germania campione in carica che con Kroos al 95′ batte la Svezia

Ansarifard beffa il Portogallo

Portogallo e Spagna replicano: i lusitani però questa volta subiscono la beffa e non la infliggono. Contro l'Iran, avanti 1-0 con il solito gol di Cristiano Ronaldo, il Portogallo si fa beffare al 93′ da Karim Ansarifard che regala l'1-1. La Spagna – in contemporanea – invece conquista un pareggio fondamentale per 2-2 contro il Marocco proprio al 91′ con Iago Aspas.

Rojo, Perisic e Sommer decisivi

Anche l'Argentina si regala l'emozione più grande nel match decisivo contro la Nigeria: Messi e compagni dovevano vincere ad ogni costo per passare il turno e il successo arriva solamente nel finale. A segnare la rete del 2-1 è il difensore Rojo. Il minuto? L'86'. Quattro minuti prima di quando Perisic segna il decisivo 2-1 all'Islanda nell'ultimo match del girone. Meglio però fa Yann Sommer che 93′ beffa la Svizzera per il pareggio costaricano di 2-2.

Gli ultimi due acuti: Cahdli e Mina

Anche gli ottavi non sono da meno. Al 94′ il Belgio riesce a sfatare i supplementari dopo aver rimontato due gol al Giappone trovando il break decisivo del 3-2 con Nacer Cahdli mentre nell'ultimo ottavo, Yerry Mina si inventa goleador della Colombia al 93′ portando i sudamericani ai supplementari contro l'Inghilterra.

Ecco tutti i match mondiali decisi nel finale

Egitto Uruguay 0-1 89′, Josè Gimenez

Marocco-Iran 0-1 95′ , Aziz Bouhaddouz

Portogallo-Spagna 3-3 88′, Cristiano Ronaldo

Francia-Australia 2-1 80′, Aziz Behich

Tunizia-Inghilterra 1-2 91′, Harry Kane

Serbia – Svizzera 1-2 90′, Shaqiri

Germania – svezia 2-1 95′ Kroos

Arabia Saudita – Egitto 2-1, 95′ Alem Al-Dossari

Iran – Portogallo 1-1 93′, Karim Ansarifard

Spagna – Marocco 2-2 91′, Iago Aspas

Nigeria – Argentina 1-2 86′ Rojo

Islanda – Croazia 1-2 90′, Ivan Perisic

Svizzera – Costarica 2-2 93′, Yann Sommer

Belgio – Giappone 3-2 94′ Nacer Chadli

Colombia – Inghilterra 1-1 93′, Jerry Mina