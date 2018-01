Arkadiusz Milik è uno dei calciatori che è mancato di più al Napoli: il secondo infortunio pesante in due stagioni ha frenato la crescita del centravanti polacco e del suo inserimento nella squadra azzurra dopo l'ottimo inizio sia quest'anno che l'anno scorso.

La punta sta recuperando pian piano e per questo motivo il Napoli aveva pensato di portare subito sotto il Vesuvio Roberto Inglese, acquistato dal Chievo ad agosto, ma nelle ultime ore il club clivense ha posto delle resistenze al passaggio immediato alla società azzurra per il momentaccio che sta vivendo la squadra di Maran e le previsioni di un recupero più veloce di Milik potrebbero portare ad uno scenario diverso.

A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport con un giornalista molto informato sulle situazioni che si sviluppano in casa Napoli, ovvero Raffaele Auriemma

La crisi del club clivense (reduce da 3 sconfitte consecutive) e l'ultimo ko con il Benevento hanno allertato il tecnico Maran che non vorrebbe perdere l'attaccante. Lo stesso bomber 26enne non si è detto sicuro di essere all'altezza di indossare la maglia del Napoli per cui la situazione è in evoluzione e toccherà a De Laurentiis trovare argomenti validi a convincere il Chievo. Molto dipenderà anche dai risultati della squadra clivense e il calendario non gioca a favore del Napoli visto che a gennaio il Chievo affronterà Udinese, Lazio e Juve. La soluzione, il Napoli, potrebbe trovarla proprio nella richiesta del Chievo: prendere un sostituto per Inglese. Il Napoli ci penserà, ma riavere presto Milik al meglio della forma potrebbe permettere anche di non andare sul mercato a gennaio per il vice Mertens. La prossima settimana decisiva, quando il ds Giuntoli inconterà il pari grado clivense, Romairone, e chiarire la situazione proprio nella settimana in cui il bomber polacco sarà visitato dal professor Mariani a Villa Stuart. Se non dovessero esserci complicazioni, tornerà ad allenarsi regolarmente con la squadra dopo la sosta.