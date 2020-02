Arek Milik sabato sera tornerà a giocare dal primo minuto, il polacco prenderà il posto di Mertens al centro dell’attacco nella partita con il Torino, ma il suo futuro rischia di essere lontano da Napoli. Il giocatore non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo contrattuale con il club di De Laurentiis che in estate potrebbe cederlo.

Il rinnovo di Milik con il Napoli

Da mesi l’agente del calciatore sta trattando il prolungamento del contratto del bomber con la società partenopea. Milik pretende un aumento dell’ingaggio, la società è d’accordo ma solo in parte. In più, secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ il club vorrebbe inserire nel contratto una clausola rescissoria, idea che al calciatore non piace. E così con il passare delle settimane inizia a paventarsi l’ipotesi di addio di Milik, che ha un contratto fino al 2021. Va da sé che il Napoli per non perderlo a costo zero, in caso di mancato prolungamento, sarebbe costretto a cederlo a fine stagione, magari dopo gli Europei che l’attaccante giocherà con la Polonia.

I numeri di Milik, 9 gol in 15 partite di Serie A

Purtroppo l’attaccante, che oggi compie 26 anni, convive con grossi problemi fisici che senza dubbio hanno minato e minano la sua attività. Milik in questa stagione ha realizzato 9 gol in 15 partite. Una media eccelsa, considerato anche il minutaggio, 1161 quelli giocati. Milik ha realizzato un gol ogni 129 minuti in campionato, 3 reti invece in 4 gare di Champions, uno ogni 68. Adesso con l’infortunio di Mertens, Milik si riprenderà il posto al centro dell’attacco e proverà a migliorare la sua media realizzativa, innanzitutto nella partita di campionato con il Torino, poi l’ex Ajax dovrebbe essere titolare anche contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (all’andata i partenopei si sono imposti 1-0).