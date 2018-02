L'ennesimo infortunio di Faouzi Ghoulam ha portato il Napoli a dover operare sul mercato e per il rush finale di campionato, che vede gli azzurri impegnati nella corsa scudetto con la Juventus, la società di De Laurentiis ha acquistato Hrvoje Milic, terzino croato che aveva già assaporato la Serie A nella stagione 2016/17 con la maglia della Fiorentina. Il laterale era rimasto svincolato dall'Olympiacos nel mese di gennaio e dopo l'arrivo a Castel Volturno nelle scorse ore potrebbe essere convocato da Maurizio Sarri per la trasferta di lunedì sera contro il Cagliari.

Milic ha firmato un contratto fino a fine stagione senza nessuna opzione per il futuro e vestirà la maglia numero 19. Si tratta di un classe 1989 cresciuto nell’Hajduk Spalato ma nel corso della sua carriera ha militato anche nel Djurgarden, nell’Istria 1961, nel Rostov e, come già anticipato, nella Fiorentina.

Milic: In Italia per vincere lo scudetto.

Milic si è presentato in maniera davvero curiosa ai suoi nuovi tifosi visto che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una frase che molti tifosi scaramantici non avranno apprezzato molto: "Di nuovo in Italia: questa volta per vincere lo scudetto".

Milic può essere utile per il Napoli?

Da quello che abbiamo visto nella sua piccola parentesi con la Viola, Milic è il classico terzino dotato di grande propensione offensiva e, per questo motivo, è stato utilizzato in un centrocampo a cinque nella Fiorentina ma non ha convinto molto per la sua poca propensione alla fase difensiva. Nel corso della sua carriera è stato impiegato principalmente da terzino sinistro classico in una difesa a quattro e in alcune situazioni potrebbe far rifiatare Mario Rui in attesa del ritorno del proprietario della fascia sinistra azzurra. La sua propensione offensiva è testimoniata dai 12 goal segnati e i 20 assist realizzati in carriera: questo vuol dire che è molto bravo ad arrivare sul fondo ma, al tempo stesso, a cercare la profondità.