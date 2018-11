Il Milan è stato falcidiato dagli infortuni in queste ultime settimane. Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma Leonardo sta già pensando al futuro e pare già prossimo alla chiusura di due punti. Caldara e Musacchio staranno fuori a lungo e hanno ridotto l’organico in difesa, a metà campo ci sono problemi seri perché Biglia starà fermo quattro mesi, mentre Bonaventura dovrà operarsi e tornerà tra cinque mesi. Nel mercato del Milan ci sono Rodrigo Caio e Amadou Diawara.

Diawara obiettivo di mercato del Napoli

Chi sostituirà Biglia e Bonaventura? Ci sono tanti nomi che frullano nella testa di Leonardo, che pare intenzionato a trattare con il Napoli il centrocampista Diawara. L’ex del Bologna anche con Ancelotti ha trovato pochissimo spazio. De Laurentiis e Giuntoli pensano alla sua cessione in prestito, perché Diawara è un classe ’97 e ha bisogno di giocare. Leonardo pensa a un prestito di 18 mesi. L’affare non sembra difficile da concludere. I passi da giganti compiuti da Fabian Ruiz hanno fatto capire al guineano che in stagione avrà sempre meno spazio e il Milan che ha bisogno di un’alternativa a Kessié e Bakayoko sarebbe un’eccellente opportunità.

Milan, per la difesa piace Rodrigo Caio

Anche in difesa i rossoneri si rinforzeranno. Romagnoli e Zapata non hanno alternative e saranno chiamati agli straordinari per quasi due mesi. Leonardo, già nel mercato estivo, ha pensato a Rodrigo Caio, un suo vecchio pallino. Il dirigente rossonero ha già avuto modo di parlare di Rodrigo Caio con il direttore sportivo del San Paolo Raì, grande amico di Leonardo, i due vinsero assieme il Mondiale di USA ’94. Il venticinquenne centrale in questa stagione ha giocato molto poco a causa di un infortunio e non costa moltissimo. Il giocatore viene valutato 10 milioni di euro. Caio, medaglia d’oro a Rio 2016, possiede il passaporto italiano.