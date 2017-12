Nonostante ci sia molta incertezza sul futuro economico del club e che dall'Uefa siano arrivate notizie poco confortanti, il Milan continua a sondare il mercato a caccia di giocatori da provare a portare a Milanello. In attesa di capire quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma e di Suso, i due campioni che potrebbero essere sacrificati in caso di Fair Play Finanziario, gli scout rossoneri sono tornati a "Casa Milan" con ottime indicazioni dall'Olanda.

Dalle parti di Amsterdam, infatti, c'è un giocatore che ha già stregato tutti gli emissari rossoneri. Si tratta di David Neres: esterno d'attacco brasiliano, classe '97 con già 9 gol e 12 assist all'attivo in 22 partite. Un talento esploso con la Selecao nel Mondiale Under 20, che i "Lancieri" hanno acquistato nello scorso gennaio dal San Paolo per più di 12 milioni di euro.

C'è anche la Juventus.

Dotato di una velocità fuori dal comune, di un sinistro educato e di un'ottima visione di gioco, David Neres è già stato portato in trionfo in Brasile ed è stato capace di guadagnarsi anche paragoni importanti e probabilmente troppo prematuri, visto che in Patria qualcuno lo ha già ribattezzato il "piccolo Neymar". Non sarà facile, però,, convincere la società olandese a far partire il suo gioiello.

La valutazione economica è infatti schizzata a 25 milioni di euro e la concorrenza si è fatta agguerrita. Sul giocatore, oltre al Milan, ci sarebbero anche il Manchester United, il Tottenham, l'Arsenal e la Juventus. Il club piemontese, secondo indiscrezioni, vorrebbe infatti intavolare una trattativa con la società olandese già nel prossimo mese per trovare un accordo e mettere le mani sull'attaccante alla fine della stagione.