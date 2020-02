Il Milan si tiene stretto i suoi gioielli. Il club rossonero attraverso una nota ufficiale ha annunciato il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. Il classe 1999 che poco più di un mese fa ha fatto il suo esordio in prima squadra con mister Stefano Pioli, ha prolungato il contratto fino al 2024. Il difensore sui social ha esternato così tutta la sua gioia: "La storia continua, un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia! Sono Onorato".

Milan, ufficiale il rinnovo di Matteo Gabbia. I dettagli del contratto

"AC Milan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2024. Matteo, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, continua la sua storia con la maglia rossonera!". Con questa nota il club del capoluogo lombardo ha dunque formalizzato l'accordo con il giovane talento, che ha prolungato di un'ulteriore stagione il suo vincolo con il Milan. Gabbia, sorridente e soddisfatto, si è lasciato immortalare al momento della firma sul contratto in compagnia dei dirigenti Maldini e Massara. Quanto guadagnerà Gabbia con il nuovo contratto? Il difensore sicuramente incasserà un aumento rispetto ai 600mila percepiti finora, anche se il club non ha ufficializzato le cifre del nuovo stipendio

Gabbia, la gioia per l'avventura al Milan che continua

"La storia continua, un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia! Sono Onorato". Così il ragazzo classe 1999 ha manifestato sui social tutto il suo entusiasmo per il rinnovo del contratto. Un sogno che si avvera per il giovane difensore che potrebbe diventare la colonna del Milan del futuro. Dopo la lunga trafila nelle Giovanili rossonere (con la parentesi alla Lucchese), e le tante presenze con le rappresentative giovanili azzurre Gabbia in questa stagione ha esordito finalmente in prima squadra. Dopo lo spezzone di partita in Coppa Italia contro la Spal, Pioli gli ha concesso fiducia contro Torino e Fiorentina in Serie A, ottenendo risposte positive.