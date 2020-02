Milan-Torino è il "monday night" della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza. Match che verrà trasmesso in diretta tv su Sky coi riflettori che si accenderanno di nuovo su San Siro dopo il doppio confronto di Coppa Italia di Inter (con il Napoli) e dei rossoneri (con la Juventus). Questa volta si tratta di campionato e in palio ci sono punti importanti sia nella corsa verso l'Europa sia verso la salvezza.

Come arrivano Milan e Torino alla sfida? Dal punto di vista psico-fisico sta meglio la formazione di Pioli, rinfrancata dalle buone prestazioni nel derby (anche se perso 4-2 in rimonta) e nel confronto di Coppa con la "vecchia signora". In attacco ci sarà ancora Ibrahimovic supportato da Calhanoglu con Castillejo e Rebic esterni a centrocampo. Quanto ai granata, l'arrivo di Moreno Longo al posto di Walter Mazzarri non è bastato per invertire la tendenza negativa (debutto con sconfitta per 3-1). Qualche problema di formazione per il Toro: Verdi è in forte dubbio, Izzo è squalificato (al suo posto in difesa ci sarà Bremer).

Dove vedere Milan-Torino in tv

Dove sarà possibile vedere in diretta tv Milan-Torino? Il match figura nel palinsesto televisivo di Sky che lo manderà in onda e in esclusiva e in chiaro per gli abbonati della piattaforma satellitare. Quali sono i canali? Servirà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite).

Come vedere in diretta streaming la partita Milan-Torino

Per chi non può assistere all'incontro seduto sul divano di casa c'è anche la possibilità di assistere al match in diretta streaming. Usufruendo di una buona connessione internet, potrà farlo munendosi di dispositivi come pc, smartphone, tablet oppure la smart tv: strumenti che permettono il collegamento a Sky Go, la app da scaricare per attivare la visione dei contenuti. C'è ancora un'altra opportunità a disposizione degli utenti, ovvero acquistare il singolo evento previo pagamento del ticket collegandosi a Now Tv, il servizio di streaming che fa parte dell'offerta di Sky.