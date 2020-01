Milan-Torino si gioca oggi, martedì 28 gennaio, alle 20.45 e apre la seconda giornata dei quarti di finale di Coppa Italia che si completerà domani con Inter-Fiorentina. Il quadro delle due semifinali sarà così definito, considerate le qualificazioni già ottenute da Juventus e Napoli nei match della settimana scorsa. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su ai Uno. Luci a San Siro, dunque, sul match che sarà arbitrato da Pasqua di Tivoli (con Giacomelli di Trieste nella cabina di regia del Var).

Come arrivano le due squadre alla partita? Sta meglio la formazione di Pioli, che con l'arrivo di Ibrahimovic ha finalmente trovato compattezza, pericolosità e soprattutto la continuità dei risultati. A Brescia il "diavolo" ha sofferto ma è stato capace di portare a casa quella che in gergo viene definita "una gara sporca" aggiungendo un altro mattoncino alla propria classifica cullando il sogno di agganciare la zona Europa. Situazione inversa in casa granata: la sconfitta per 7-0 subita in casa contro l'Atalanta è stata una disfatta sul piano della prestazione e del morale. Il Toro è andato in ritiro per ricaricare le energie, scuotersi, riannodare i fili e ha bisogno di una vittoria importante per ripartire. Il presidente, Cairo, ha confermato la fiducia a Walter Mazzarri ma in caso di ulteriore tracollo non sono escluse decisioni clamorose.

Dove vedere Milan-Torino in tv

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani mentre Mario Somma sarà la seconda voce che si occupa del commento tecnico. A bordo-campo, sia per cogliere gli umori della panchina sia per effettuare le interviste, ci saranno Umberto Martini (panchina Milan) e Amedeo Goria (panchina Torino). Fischio d'inizio alle 20.45 ma il pre-partita inizierà un'ora prima alle 19.45, dalle 23 in poi invece andrà in onda su Rai Sport + HD il post match di San Siro con interventi dallo studio di Saxa Rubra a Roma (Franco Lauro, Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri, Gianni Bezzi)

Come vedere in diretta streaming la partita tra Milan e Torino

Milan-Torino verrà trasmessa in diretta streaming su Rai Play, il servizio della tv di Stato fruibile senza alcun costo aggiuntivo e in forma del tutto gratuita: basterà collegarsi con i dispositivi fissi e mobili alla app da scaricare.