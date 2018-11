E' finita l'avventura di Bonaventura al Milan per questa stagione. Il giocatore verrà operato Oltreoceano e i tempi di recupero saranno molto lunghi. Inutile attenderlo invano o sperare di accelerare i tempi: è quanto si è capito dalle ultime notizie trapelate dallo staff medico rossonero.

Bonaventura dovrebbe essere operato la prossima settimana e così tornerà a disposizione per l’inizio del ritiro della prossima stagione: Gattuso dovrà necessariamente valutare altre soluzioni in mezzo al campo per ovviare alla sua assenza. Previsti almeno 7 mesi di stop.

Stesso chirurgo di Ibrahimovic

A spingere per l'operazione che dovrebbe risolvere definitivamente il problema del centrocampista rossonero è stato l'entourage di Bonaventura. In principal modo, l’agente del centrocampista, Mino Raiola, ha spinto affinché il calciatore venisse operato a Pittsburgh negli Stati Uniti con la presenza di uno dei maggiori specialisti del settore, lo stesso dottore che operò Ibrahimovic.

Operazione complessa, recupero in 8 mesi

La prima ipotesi, paventata anche dalla società rossonera, di compiere l'intervento chirurgico in Belgio è stata accantonata. La società milanista ha accettato l'idea degli USA perché l'operazione sarà più complessa del previsto, per ricomporre la microfrattura e la lesione della cartilagine del ginocchio. Poi la rieducazione e il ritorno in campo che richiederanno almeno 7-8 mesi di stop.

Tutti gli infortunati di Gattuso

Per il Milan una tegola pesantissima perché lo stop di Bonaventura si aggiunge a quello di altri undici giocatori rossoneri, tutti in infermeria o in precarie condizioni fisiche che ne condizionano il rendimento, da Kessie a Biglia, da Musacchio a Romagnoli, passando per Rodriguez, Conti, Cutrone e – appunto – Bonaventura. Un Milan con i cerotti che però non si può permettere altri passi falsi. In questo senso sarà d'obbligo – Fair Play permettendo – intervenire a gennaio.