Il pareggio rimediato a Firenze, non ha solo messo in evidenza i problemi della formazione di Pioli ma ha anche nuovamente rallentato la corsa del Milan verso un piazzamento europeo: condizione principale per poter fare un certo tipo di mercato e programmare il prossimo futuro con rinnovate ambizioni. Senza l'accesso ad una delle due competizione continentali, alcuni giocatori potrebbero infatti decidere di lasciare Milanello: tra questi anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, che ha confermato di poter fare ancora la differenza nel nostro campionato, ha un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto. Senza quello, è di fatto libero di cercarsi un'altra squadra. Al di là di quello che sarà il piazzamento finale della squadra, Maldini e Boban avrebbero però intenzione di trattenere l'attaccante anche in caso di flop europeo, e a tal proposito sarebbero già circolate alcune indiscrezioni in merito ad una presunta offerta di rinnovo già presentata al giocatore.

Il tweet di Ibra e le parole di Maldini

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è dunque nelle mani dello stesso 38enne di Malmoe, che nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Twitter una fotografia con tanto di didascalia a ‘doppio senso'. Ad accompagnare l'immagine di un Ibra intento a scattare sui prati di Milanello, c'è infatti la frase: "Milan, prendimi".

A confermare la volontà del club milanese di prolungare il contratto a Ibrahimovic, sono intanto arrivate anche le parole di Paolo Maldini a margine della sfida pareggiata con la Fiorentina: "Per Ibrahimovic c’è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico in caso arrivassimo in Champions League, sennò naturalmente ci metteremo al tavolo con lui – ha spiegato a Sky Sport – Con Ibra è un discorso personale in cui ci deve essere sempre un dialogo aperto, e questo dialogo c'è, altrimenti non sarebbe arrivato".