Milan, Pioli: “Troppi errori, passo indietro rispetto al Lecce”

Dopo il pareggio con il Lecce, il Milan ha perso a Roma sotto la nuova gestione di Stefano Pioli ed è lo stesso allenatore a non essere soddisfatto: “Mi aspettavo di più, abbiamo commesso errori troppo importanti”. Il tecnico rossonero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prova dei suoi e dei correttivi da apportare per provare ad invertire la rotta al più presto: “La Roma non metteva tanta pressione, ma abbiamo sbagliato tanti passaggi facili. C’è da lavorare”.