Portare in rossonero Andrea Belotti, questo è l'obiettivo del Milan per il prossimo mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club meneghino sarebbe tornato a trattare l'attaccante granata mettendo sul piatto il cartellino di Cutrone e 50 milioni di euro, da cui andrebbero scalati a 12 mln per il riscatto obligatorio di Niang. L'offerta fatta dalla società di via Aldo Rossi sarebbe stata respinta da Urbano Cairo che avrebbe ribadito come il Gallo non sia in vendita e che per lui resta valida la clausola da 100 milioni per l'estero.

Questo incontro sarebbe avvenuto durante la finale d'andata di Coppa Italia tra Torino e Milan Primavera giocata al Filadelfia, con il numero uno granata, Cairo, che ha ospitato Mirabelli e il dirigente rossonero che ha fatto capire quali sono le intenzioni del Milan rispetto al Gallo. L'offerta del Diavolo è lontana da quello che chiede il club granata perché tolti i 12 milioni per il riscatto di Mbaye Niang, difatti il Milan avrebbe messo sul piatto Patrik Cutrone, che viene valutato 15-20 milioni, più 38 milioni cash. Una semplice addizione ci porta ad cifra che si aggira intorno ai 58 milioni di euro e, quindi, assai distante dai cento milioni della clausola del giocatore valida solo per l'estero.

in foto: La scheda di Andrea Belotti. (transfermarkt.it)

La volontà del Gallo e il progetto Toro

È solo l'inizio di una nuova telenovela di mercato che potrebbe portare la società rossonera ad aumentare l'offerta fatta qualche giorno fa. Molto dipenderete dalla volontà dell'attaccante lombardo, di fede rossonera fin da piccolo, che finora non si è mai esposto in prima persona ma che potrebbe decidere di chiedere la cessione a fine anno per provare un'avventura in un club di prima fascia.Cairo ha ribadito ancora una volta che Belotti non è in vendita, almeno per ora e a queste cifre. Il presidente granata vuole trattenerlo per costruire un Torino ancora più forte, come sottolineato anche dallo stesso Walter Mazzarri.