Cosa farà Paolo Maldini? Il dirigente lascerà il Milan, seguendo Zvonimir Boban già silurato da Gazidis? In attesa delle scelte, la grande gloria rossonera ha risposto per le rime ad uno dei suoi predecessori che nella giornata di ieri aveva messo in dubbio la sua esperienza nel ruolo di dg, ovvero Massimiliano Mirabelli. Maldini non ha usato il fioretto contro l'ex direttore sportivo rossonero in un'intervista ai microfoni dell'Ansa

Maldini, la stoccata di Mirabelli sulla mancata esperienza della bandiera del Milan

Intervenuto per commentare l'attuale situazione in casa Milan, l'ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli non ha lesinato una stoccata a Paolo Maldini. Dito puntato contro la presunta mancanza d'esperienza a livello dirigenziale dell'ex terzino e capitano rossonero: "A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ – ha dichiarato a Tuttomercatoweb – È come un medico che non ha fatto la scuola elementare".

Maldini risponde per le rime a Mirabelli, battuta sull'istruzione scolastica

Parole che ovviamente non sono state gradite da Paolo Maldini. Quest'ultimo ai microfoni dell'Ansa ha risposto per le rime, dimostrando che il rapporto tra i due è tutt'altro che positivo: "A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica". La polemica è dunque servita, con Maldini che non solo deve fare i conti con l'attuale dirigenza milanista, ma deve rapportarsi almeno a livello dialettico con quella del passato. Nel frattempo grande curiosità sulle prossime mosse del direttore generale che potrebbero arrivare dopo il recupero con il Genoa in programma domenica 8 marzo.