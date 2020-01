Il Milan ha deciso di onorare la memoria di Kobe Bryant, il leggendario campione di basket deceduto con la figlia Gianna Maria in un incidente in elicottero, con un minuto di raccoglimento (e il lutto al braccio) in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky però la Lega Serie A si sarebbe dimostrata contraria alla decisione dei rossoneri.

Milan, minuto di raccoglimento e lutto al braccio per Kobe Bryant contro il Torino

Kobe Bryant aveva un feeling speciale con l'Italia e con il Milan. Lo sfortunato campione non ha mai fatto mistero del suo amore per i colori rossoneri, e in passato ha fatto anche visita alla squadra a Milanello. Il club del capoluogo lombardo ha deciso di onorare la memoria dell'ex cestista deceduto nel tragico incidente aereo di Los Angeles: in una nota postata su Twitter, il Milan ha annunciato di voler osservare un minuto di raccoglimento in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Torino, indossando anche il lutto al braccio.

Il no della Lega Serie A al minuto di raccoglimento del Milan per Kobe Bryant

Nel corso della trasmissione Calciomercato L'originale, in onda su Sky, il giornalista Alessandro Bonan, ha parlato del no della Lega Serie A alla proposta del Milan del minuto di raccoglimento per ricordare Kobe Bryant (con il tweet che è stato poi cancellato). Non sono state rese note le motivazioni di questa scelta, che potrebbe anche non essere definitiva. La situazione per ora è in stand by e nella giornata di domani potrebbero arrivare ulteriori novità. Nessun problema invece per il lutto al braccio, che dipende esclusivamente dal club del capoluogo lombardo

(in aggiornamento)