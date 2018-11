Guai in vista per il Milan e per Gattuso: Gonzalo Higuain è ancora fermo ai box. L'argentino dopo essere uscito dal campo del Friuli alla mezz'ora per un dolore alla schiena non si è allenato nemmeno oggi. La sensazione è che non sia nulla di davvero grave e che possa restare a riposo anche per l'Europa League. Dopotutto domenica sera a San Siro è in programma il big-match contro la Juventus e il Pipita dovrà essere in perfetta forma.

L'attaccante argentino ha saltato il lavoro sul campo nella seduta odierna, perché soffre ancora alla schiena dopo la forte fitta che lo aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida contro l'Udinese. A questo punto si avvicina il forfait per il Betis Siviglia, partita di Europa League in programma giovedì sera.

Riposo precauzionale. Un problema in più per Gattuso che probabilmente eviterà a questo punto di inserire il Pipita tra i convocati di Europa League. Higuain ha lasciato il terreno di gioco nel posticipo domenicale vinto dai rossoneri al 93′ grazie alla rete di Alessio Romagnoli. Un dolore alla schiena che ha spinto lo staff medico a prevenire eventuali complicanze togliendo il giocatore dopo solo 30 minuti di partita.

Obiettivo Juventus. "Speravo fosse solamente una botta" aveva commentato lo stesso Gattuso, ma in realtà il dolore nasconde altri problemi di tipo muscolare. Vale la pena dunque, lasciare il giocatore a riposo soprattutto in vista della partita di domenica sera contro la Juventus a San Siro. Una presenza essenziale soprattutto adesso che il Milan sta scoprendo il gioco con un tandem d'attacco titolare formato dal Pipita e Cutrone.

Calhanoglu e Bonaventura. er Gattuso, al momento, è piena emergenza. Oltre al Pipita si attendono lumi da parte dello staff medico anche sulle condizioni di Calhanoglu e Bonaventura, due perni della trequarti rossonera ancora in infermeria. Anche per loro l'obiettivo è domenica sera alle 20.30, per sfidare la Juventus.