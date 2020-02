Milan-Juventus si gioca per la semifinale d'andata della Coppa Italia 2019/2020. Squadre in campo a San Siro per i primi 90 minuti del doppio confronto che si chiuderà con la gara di ritorno a Torino (in programma il prossimo 4 marzo) e che mette in palio l'accesso alla finale del 13 maggio a Roma. Milan e Juventus tornano ad affrontarsi dopo la gara di campionato dello scorso novembre, decisa da un gol di Dybala nel finale. Una gara spartiacque per la stagione di Cristiano Ronaldo, sostituito da Sarri e via dallo Stadium senza salutare nessuno: da quel momento in poi il portoghese è entrato in uno stato di forma eccellente. Non è altrettanto brillante il momento della Juve, agganciata dall'Inter in vetta alla classifica di Serie A dopo due ko nelle ultime due trasferte di campionato. Lo stesso Milan non se la passa benissimo, reduce dal derby perso 4-2 in seguito al blackout nella ripresa dopo un ottimo primo tempo. I rossoneri sono attualmente al decimo posto in Serie A. Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1.

Dove vedere Milan-Juventus in tv

Milan-Juventus sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, come tutte le partite di Coppa Italia. La diretta sui Rai 1 comincerà alle 20.30 con il consueto studio pre-partita, per poi lasciare spazio al campo dalle 20.45 con il calcio d'inizio. La telecronaca dell'incontro sarà a cura di Stefano Bizzotto, con analisi tecnica da parte di Antonio Di Gennaro. Da bordo campo, gli interventi di Andrea Riscassi e Aurelio Capaldi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Milan e Juventus

Milan-Juventus sarà disponibile in diretta streaming gratis su RaiPlay, il servizio streaming della Rai. RaiPlay è disponibile per computer e laptop o, in alternativa, come app per smarpthone e tablet. Per utilizzare RaiPlay è necessaria una connessione ad internet.