Cristiano Ronaldo giocherà o meno in Milan-Juventus di Coppa Italia? Nessun turno di riposo per CR7 che sarà regolarmente al suo posto nell'attacco bianconero nella semifinale d'andata. Nella formazione che scenderà in campo a San Siro contro i rossoneri, Maurizio Sarri sembra intenzionato a fare ricorso al 4-3-1-2, mettendo da parte il 4-3-3 visto nella sfortunata trasferta contro l'Hellas Verona.

Milan-Juventus, Cristiano Ronaldo titolare nelle ultime notizie sulle formazioni

Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Cristiano Ronaldo dal 1′ in Milan-Juventus. Maurizio Sarri per ora non pensa al turnover in vista del tour de force che attende la Juventus nelle prossime settimane. Il bomber portoghese che va a segno da dieci partite di fila in campionato guiderà l'attacco bianconero nella sfida in casa dei rossoneri. Riposo rimandato dunque per CR7, come confermato dal tecnico in conferenza stampa: "Ho parlato con Ronaldo, mi ha detto che si sente bene, mi dirà lui stesso quando si sentirà stanco, valutiamo partita per partita"

Quale sarà la formazione della Juventus contro il Milan in Coppa Italia

Maurizio Sarri mette da parte il 4-3-3 e torna a puntare sul 4-3-1-2. Al fianco di Cristiano Ronaldo in avanti, al contrario di quanto accaduto a Verona ci sarà Paulo Dybala e non l'ex Gonzalo Higuain. Alle spalle del tandem offensivo, ci sarà Ramsey nelle vesti di trequartista, con Rabiot, Pjanic e Matuidi a coprirgli le spalle. Una squadra dunque molto simile a quella titolare con coppia di centrali formata da Bonucci e de Ligt, con De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie. Tra i pali, spazio al portiere di Coppa Buffon.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic.

Juventus (4-3-1-2): Buffon, De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo