Milan-Juventus si giocherà in un'atmosfera eccezionale. La seconda semifinale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 febbraio alle ore 20.45, è già entrata nella storia del nostro calcio. Saranno presenti a San Siro per il confronto tra i rossoneri e i bianconeri, più di 70mila spettatori. Un dato da record, che fa del confronto, il penultimo atto della competizione con più pubblico di sempre.

Grande attesa per la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia che vedrà affrontarsi a San Siro, il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Maurizio Sarri. Un confronto mai banale, che si giocherà in un impianto vestito a festa. Pubblico delle grandissime occasioni per il match tra rossoneri e bianconeri: gli ultimi dati infatti confermano la presenza sugli spalti dell'impianto milanese di più di 70mila spettatori. Una cornice dunque eccezionale per quella che è la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre. Basti pensare che per Inter-Napoli, prima semifinale, sono stati 59.600 gli spettatori presenti nello stesso stadio.

Pubblico delle grandi occasioni per Milan-Juventus e la sfida a distanza Ibrahimovic-Ronaldo

I tifosi dunque non si sono lasciati sfuggire l'occasione di assistere dal vivo ad un confronto sempre intrigante, come quello tra Milan e Juventus. La partita, che sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1, vivrà anche della suggestiva sfida a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Un duello che impreziosisce un match in cui la classifica di Serie A passerà in secondo piano: la formazione di Pioli, sfavorita sulla carta, farà il possibile per proseguire la sua corsa in una competizione in cui vuole arrivare fino in fondo. Entrambe le squadre sono a caccia del riscatto dopo i rispettivi ko contro Inter e Verona