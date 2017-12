Nel dicembre del 2016, il Milan vinceva la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ad un anno di distanza, San Siro ha invece fischiato sonoramente la nuova disfatta di Bonucci e compagni. Nel giro di dodici mesi sono cambiate molte cose nel club di via Aldo Rossi, e non è detto che non ci siano ulteriori grandi novità nel corso dei prossimi mesi. Al di là della preoccupante questione legata alla squadra di Rino Gattuso, Yonghong Li e la sua dirigenza sono infatti attesi dalla scadenza dell'ottobre 2018: ultimo termine per rendere i trecento milioni che il fondo Elliott ha prestato al presidente e proprietario rossonero.

L'amministratore delegato Fassone, ancora a caccia di un nuovo fondo per saldare Elliott anticipatamente, era stato chiaro in una recente intervista: "Nel caso peggiore, nel mese di ottobre del prossimo anno proprietario del Milan sarà il fondo Elliott. Bisogna rimanere tranquilli perché Elliott è uno dei più grandi hedge fund del mondo e potrebbe mantenere il club o rivenderlo".

Jorge Mendes entra in gioco.

Cosa eventualmente intende fare del club il fondo di investimento americano non è dato a sapersi. La cosa più ovvia, nel caso più estremo, potrebbe essere una cessione ad altri investitori interessati. Secondo "La Repubblica", qualcosa si starebbe già muovendo in tal senso e diversi gruppi si sarebbero fatti sotto per l'acquisizione del Milan.

Oltre al fantomatico gruppo arabo di primo livello, interessato alla staffetta con i cinesi, e alla multinazionale americana dell'edilizia fortemente interessata a sviluppare il progetto dello stadio di proprietà, a spingere per rilevare la gloriosa società milanese ci sarebbe anche un gruppo capitanato dal potente procuratore portoghese Jorge Mendes: già in contatto dalla scorsa estate con Fassone e Mirabelli, complice la trattativa che ha portato Andrè Silva a Milano.