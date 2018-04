A sorpresa nell’undici titolare schierato da Gattuso nel match del turno infrasettimanale contro il Torino non c’era l’esterno offensivo Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori maggiormente migliorati da quando è arrivato il tecnico calabrese. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ il problema del giocatore del Milan potrebbe essere più serio del previsto. Si sospetta infatti una lesione al legamento del ginocchio. Se gli esami confermeranno queste voci, naturalmente, la stagione del tedesco si chiuderebbe con anticipo.

Infortunio al ginocchio

Calhanoglu era nell’elenco dei convocati per Torino-Milan, non vederlo nell’undici titolare è stata una sorpresa (al suo posto ha giocato Borini). Il club rossonero aveva fatto sapere che l’ex del Bayer Leverkusen aveva subito una distorsione al ginocchio. Ma il problema sembra più serio e potrebbe esserci una lesione ai legamenti del ginocchio, che avrebbe riportato nell’allenamento di martedì. Nella giornata di giovedì il giocatore effettuerà degli esami più approfonditi e si scoprirà la reale entità del problema al ginocchio per il numero 10 del Milan. Naturalmente nell’ambiente tutti sperano di riaverlo presto a disposizione, perché il Milan vuole conquistare il sesto posto e ha una finale di Coppa Italia da giocare.

Pochi gol, ma tanti assist nella stagione di Calhanoglu

Classe 1994, Hakan Calhanoglu è stato uno degli undici acquisti del mercato estivo del Milan. Giocatore talentuoso, ma anche molto forte fisicamente, l’ex Leverkusen non ha trovato subito il giusto feeling con il calcio italiano. Con l’arrivo di Gattuso il Milan ha trovato la quadratura e con un assetto ordinato e con undici titolarissimi anche Calhanoglu ha cambiato ritmo. 3 gol in 27 partite di Serie A, complessivamente il tedesco ha segnato 5 gol e servito 9 assist vincenti in 40 partite.