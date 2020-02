Non sembra preoccupare l'infortunio rimediato da Gigio Donnarumma in Fiorentina-Milan. Secondo quanto ha riferito l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portiere rossonero ha rimediato una distorsione alla caviglia rimediata nella gara di Firenze dopo uno scontro di gioco con Chiesa ma l'entità del problema sarebbe piuttosto lieve. Nonostante le rassicurazioni sulla situazione il portiere classe 1999 potrebbe non prendere parte al match di domenica prossima contro il Genoa alle ore 12.30 allo stadio San Siro perché lo staff medico non vuole correre rischi in vista della la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo. La presenza del portiere della Nazionale Italiana è più che mai in dubbio e dovrebbe esserci l'esordio dal 1′ di Begovic, che ha ben figurato a partita in corso al Franchi e ha compiuto due parate importanti oltre ad aver quasi neutralizzato il rigore di Pulgar.

Stefano Pioli non intende rischiare Gigio se non sta bene per averlo al meglio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, quando il tecnico rossonero dovrà fare già a meno di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Donnarumma ma, con ogni probabilità, il portiere campano potrebbe essere lasciato a riposo per il lunch match di domenica e a difendere i pali del Milan ci sarà l'ex Bournemouth.

Donnarumma festeggia il compleanno da Cracco

Gianluigi Donnarumma ha mostrato alcune foto dei festeggiamenti per il suo 21esimo compleanno, che ha trascorso insieme alla propria famiglia e in compagnia del noto chef Carlo Cracco. Il giovane portiere ha voluto condividere quei momenti attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Famiglia felice, felice compleanno".