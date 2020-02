Milan, il purgatorio è finito: l’Under 19 conquista la promozione in Primavera 1

Grazie alla vittoria per 3-1 con la Spal, la formazione allenata da Federico Giunti ha conquistato la matematica promozione in Primavera 1 con quattro turni d’anticipo. Per i giovani rossoneri è stato un campionato esaltante e dominato grazie alle 16 vittorie e ai due pareggi ottenuti nelle diciotto giornate di campionato fino ad ora giocate.