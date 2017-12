Grazie alla vittoria nel derby contro l'Inter, dal cielo di Milanello sono scomparse le nuvole. Dopo le due sconfitte consecutive con Verona e Atalanta, il Milan si è tolto lo sfizio di eliminare i cugini e centrare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. La vittoria ha ovviamente fatto felici i tifosi rossoneri che, nelle ultime ore, hanno anche applaudito il successo personale di un vecchio protagonista di San Siro: George Weah.

L'indimenticato attaccante liberiano, unico Pallone d'Oro africano e vincitore di due scudetti con la formazione allenata allora da Fabio Capello, ha infatti coronato il suo sogno ed è diventato presidente della Liberia. Una notizia che ha coinvolto anche la società Milan: tempestiva nel mandare al "Re Leone" i suoi personali complimenti per la vittoria elettorale.

L'applauso del Milan.

Nella nota di commento alla rassegna stampa, pubblicata sul sito ufficiale, il club di via Aldo Rossi si è unito alla gioia e alle congratulazioni arrivate da tutti gli sportivi rossoneri e non. Lo ha fatto con poche righe dedicate al ricordo del suo ultimo saluto al Milan: "In abito scuro elegante ma senza grisaglia, si era presentato sul campo centrale di Milanello: faceva freddo, erano i primi giorni di gennaio del 2000. I primi a corrergli incontro e ad abbracciarlo, in tuta più nera che rossa e con la scritta Ac Milan rosso fuoco sul petto, furono Boban e Maldini".

"Poi – si legge – tutti a fargli festa, abbracci, pacche, sorrisi, anche qualche pallonata. Tutto per salutare George. Perchè Weah, dopo quattro anni e mezzo di Milan, lasciava Milanello dopo 2 scudetti e molto altro. Con lo stesso spirito, idealmente, tutti i suoi ex compagni e tutti i tifosi rossoneri lo hanno riabbracciato ieri. Al Milan hanno sempre saputo quanto ci tenesse al suo Paese. Congratulazioni presidente".