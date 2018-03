La missione impossibile andrà in scena domani sera in Europa League quando il Milan scenderà in campo per giocare contro l'Arsenal all'Emirate Stadium nell'estremo tentativo di ribaltare il 2-0 di San Siro. con cui i gunners di Wenger hanno ipotecato il passaggio del turno condannando Gattuso ad un addio anticipato all'Europa.

La rinascita di Silva

Nulla è perduto ma con questo gap da recuperare anche il miglior Milan sembra incapace di poter riuscire nell'impresa. La notzia lieta è che il morale è a mille dopo la prova di carattere e forza vista a Genova contro il Grifone dove il successo è vacillato ma alla fine è arrivato al 94′ grazie al primo gol in campionato di Andrè Silva.

I 19 convocati per Londra

Intanto l'allenatore rossonero ha diramato la lista dei 19 convocati: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo, Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso. Tra quesnti non figurano due infortunati, Abate e Calabria.

La partita del Milan

Mentalità vincente

Uomini contati in difesa ma per Gattuso il problema non sussiste visto che il Milan dovrà penare a fare la partita non certo ad attendere gli avversari ed evitare di subire gol. Che sarà fondamentale ma solo successivo ad una mentalità con cui affrontare la sfida europea in cui avere qualche chance.

Assetto offensivo

Il redivivo Andrè Silva potrebbe ripartire da titolare dal primo minuto dopo l'exploit di Marassi con una rete che è valsa tre punti e un riscatto personale importantissimo. Al momento il portoghese è favorito su Kalinic che pur sta dando il proprio contributo soprattutto in fase di possesso e recupero palla. L'unico certo al cento per cento è il solito Cutrone, bomber rossonero in carica e intoccabile.

I due moduli di Gattuso

All-in su Cutrone

La formazione che dovrebbe essere proposta in campo contro la squadra di Wenger è duplice. La prima idea vedrà davanti a Donnarumma una difesa a quattro con Zapata, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodriguez. Centrocampo a tre con Kessié, Biglia e Bonaventura, mentre davanti tridente con Suso e Calhanoglu larghi e Cutrone punta centrale.

4-4-2 con Andrè Silva

La seconda scelta di Gattuso, invece prevede una difesa pressocchè identica ma ha visto Montolivo prendere il posto di Biglia a centrocampo, con il modulo che è diventato un 4-4-2 dove a fianco di Cutrone potrebbe esserci Andrè Silva.