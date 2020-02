Reduce da una lunga striscia di derby persi o al massimo pareggiati, il Milan viaggia verso la stracittadina con Zlatan Ibrahimovic a guidare il gruppo di Stefano Pioli. Il 38enne attaccante svedese, che ha saltato l'ultimo impegno con l'Hellas Verona, è infatti pronto a riprendere il suo posto al centro dell'attacco dopo l'influenza e il leggero affaticamento muscolare che lo avevano costretto al riposo nei giorni scorsi.

L'ex Los Angeles Galaxy, durante l'ultimo allenamento a Milanello, ha infatti lavorato nella prima parte della seduta con la squadra e successivamente si è invece dedicato ad una parte personalizzata. Il suo ritorno graduale all'attività fisica, che nelle scorse ore aveva generato un po' di ansia nei tifosi in merito alla sua presenza nel derby, è seguito con attenzione dallo staff medico rossonero e non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza dal primo minuto nella sfida contro l'Inter di Antonio Conte.

I ballottaggi di Pioli

Le ultime sedute a Milanello, prima del trasferimento verso San Siro, serviranno a Pioli non solo per verificare le condizioni di Ibrahimovic ma anche per togliersi dalla testa quei dubbi che il tecnico si porta dietro da giorni. In casa Milan i ballottaggi sono infatti tre: quello tra Calabria e Conti per la fascia destra, quello tra Musacchio e Kjaer e infine quello che riguarda Leao e Rebic, entrambi in corsa per un posto a fianco del gigante di Malmoe.

Al di là delle scelte del tecnico, sarà però fondamentale la presenza di Ibrahimovic. E non solo per l'aspetto tecnico e mentale. I tifosi sperano di vederlo in campo anche per ‘aggrapparsi' alla buona tradizione che accompagna lo svedese in occasione del suo primo derby nella nuova squadra: all'esordio Ibra ha infatti sempre segnato e vinto la partita.