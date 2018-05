Gennaro Gattuso non vuole cali di tensione e contro la Fiorentina vuole vincere nell’ultima giornata di Serie A. Non vuole fare calcoli l’ex centrocampista che sa che vincendo contro i viola andrebbe direttamente in Europa League. Il Milan ha un punto in più dell’Atalanta e se almeno lo manterrà non dovrà passare sotto la mannaia, doppia, dei preliminari, sempre rischiosi. L’allenatore rossonero ha fatto un fioretto e ha detto che in caso di vittoria farà trenta chilometri a piedi: “Se domani vinciamo faccio 30 chilometri a piedi”. Gattuso è un uomo di parola e di sicuro spera di farsi una lunga camminata la prossima settimana.

All’andata finì 1-1, il Milan quel giorno, nell’ultima di andata, iniziò una splendida serie positiva in campionato. Adesso Gattuso vuole chiudere il cerchio e conquistare l’Europa League. Giustamente l’allenatore calabrese dice che il match con la Fiorentina è di fatto il primo match della prossima stagione. Perché vincendo il Milan eliminerebbe i preliminari:

Sono molto preoccupato, con la Fiorentina sarà una partitaccia. E non sono tranquillo perché conosco la loro mentalità e la mentalità delle squadre che non hanno nulla da perdere. Molti dicono che questa è l’ultima partita della stagione, in realtà sarà la prima della nuova stagione e dobbiamo ripartire da un San Siro pieno e da una prestazione convincente.

Gattuso si è soffermato poi su due singoli: Donnarumma: “Gigio a livello tecnico qualche errore lo ha commesso, ma va capito considerato quello che ha passato quest’anno. Non dimentichiamo che è un patrimonio della società, lui e il club sapranno cosa fare”, e Suso, che non vuole lasciare il Milan, ma c’è una clausola che potrebbe decidere il destino dello spagnolo:

Improvvisare non sarebbe giusto, anche se in fondo mi piacerebbe farlo, perché a me piace cambiare. Ma sono cose su cui bisogna lavorare con calma, in questo momento non si possono fare esperimenti. Suso? Ci ho parlato e non vuole andare via, il problema è la clausola. Nessun calciatore è venuto da me per dirmi che vuole cambiare aria.

Infine il tecnico ha parlato anche di mercato, ha detto che arriveranno quattro giocatori (chissà se tra questi sono inclusi anche Reina e Strinic) ma ha glissato sui nomi di Politano e Berardi: