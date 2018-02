Giovedì scorso, tra i pochi spettatori presenti al Meazza per il ritorno con il Ludogorets, c'era anche Jorge Mendes: l'agente di André Silva ed il "deus ex machina" della trattativa che nella scorsa estate ha portato l'ex Porto a Milano per ben 38 milioni di euro. Il potente procuratore del portoghese ha dunque visto con i suoi occhi la partita impalpabile del suo assistito che, nell'arco dei novanta minuti, non ha mai praticamente calciato verso la porta e ha sempre subito le marcature rigide dei difensori bulgari.

Dei giocatori che sono scesi in campo, riserve comprese, André Silva ha finito per diventare l'unico rossonero a prendersi le critiche e le insufficienze nelle varie pagelle dei quotidiani. Nonostante le difese della dirigenza e di Gattuso, pare dunque evidente che il tempo per André Silva stia per finire e che anche la pazienza dei tifosi, galvanizzati invece dal "tarantolato" Cutrone, sia vicina ad esaurirsi.

L'ipotesi di una cessione estiva.

Il paradosso di tutta questa storia, è che nonostante al 22enne lusitano manchino gol e veleno necessari per sfondare in Italia, sono molti i club europei disposti a puntare tutto su di lui e a far rientrare dell'investimento la dirigenza milanista. Se dovesse continuare così, pare infatti difficile pensare di vedere André Silva in campo con addosso la nuova maglia del Milan nella prossima stagione.

Della situazione del nazionale portoghese, nonché braccio destro e giocatore preferito di Cristiano Ronaldo, ne hanno parlato proprio Fassone e Mirabelli insieme a Jorge Mendes. In occasione della presenza del super procuratore a Milano, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno fatto il punto sul futuro del giocatore: ormai quasi segnato definitivamente da questi mesi a Milanello. L'ipotesi di una cessione in estate, che possa magari evitare minusvalenze al Milan, è dietro l'angolo. A meno che André Silva non si ricordi di essere un grande giocatore e comincia segnare a raffica.