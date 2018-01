La dinastia dei Donnarumma da oggi è cresciuta di una unità. E' infatti nato Mattia Alfonso, il primogenito del fratello di Gianluigi, Antonio. Un frugoletto che porta addosso un cognome importante e ingombrante soprattutto di questi tempi quando sia papà che zio sono al centro delle critiche per gli ultimi accordi contrattuali che li hanno legati al Milan. Il primo non senza il classico intrigo di mercato che ha visto protagonisti la società, il portiere e il suo procuratore Raiola, il secondo per aver firmato un accordo da terzo portiere più pagato della serie A.

Davanti al nascituro e alla notizia di un nuovo Donnarumma non è mancata l'ironia del web e dei tifosi rossoneri ma non solo. Tutti hanno colto la ghiotta occasione per sparare a zero ancora una volta soprattutto su Mino Raiola, considerato dai più il vero artefice dei problemi nati attorno ai contratti e ai rinnovi plurimilionari. Così, mentre ancora Mattia Alfonso non lo sa, è diventato un protagonista indiretto dei social.

Tantissimi i commenti ironici e rivolti soprattutto a Raiola. "Il procuratore ha detto che ci vogliono 5 milioni per battezarlo", si legge sui social, e ancora: "E' nato. Nel pomeriggio è atteso a Milanello per la firma del contratto", "Beato lui che non lo sa ma ha già trovato lavoro al Milan", "Ha già sopravanzato Storari in graduatoria!", "Chi sarà il padrino, Raiola?".

Insomma, una nascita che è divenuta immediatamente virale dopo il comunicato ufficiale da parte della società rossonera che si congratulava con la famiglia per l'arrivo del piccolo Mattia. Coinvolto suo malgrado nelle ultime vicende oramai note a tutti e che non sembrano essere vicine alla conclusione. Dopo i fuochi d'artificio estivi, ci sono stati alcuni botti a gennaio, ma il clou lo si attende per giugno quando, a giochi fatti, si capirà dove è arrivato il Milan. E che cosa accadrà ad uno dei suoi giocatori più forti e pregiati.