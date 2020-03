Gianluigi Donnarumma non ci sarà nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2019/2020 contro la Juventus. Il portiere del Milan non sarà convocato per la sfida di domani sera a Torino perché la caviglia sinistra infortunata a Firenze ha bisogno di più tempo del previsto per essere al meglio e necessita di un ulteriore periodo di cure. L'articolazione dell'estremo difensore milanista sta meglio ma ha bisogno di altre attenzioni mediche e proprio per questo motivo verrà risparmiato per la sfida del "torneo della coccarda" e si sottoporrà nei prossimi giorni al altri . Al suo posto giocherà Asmir Begovic. Un'altra brutta notizia per Stefano Pioli, che deve già fare a meno degli squalificati Zlatan brahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo.

La sua presenza nella sfida contro il Genoa, poi rinviata come altre quattro partite di Serie A nello scorso weekend per l'emergenza Coronavirus, era già stata scongiurata per cercare di recuperarlo in vista della sfida contro la Juventus ma alla fine Gigio non sarà disponibile per la trasferta di Torino.

I convocati di Pioli per la sfida con la Juve

Sono questi i 21 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di Torino contro la squadra campione d'Italia in carica:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, Soncin;

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli;

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Paquetà, Saelemaekers;

Attaccanti: Leao, Maldini, Rebic, Tonin.

La probabile formazione del Milan

Questa potrebbe essere la formazione del club rossonero in casa della Juventus domani sera, schierata con il 4-2-3-1: Begovic tra i pali; Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria sulla linea difensiva; Kessiè e Bennacer nel ruolo di mediani con Paquetà, Calhanoglu e Rebic sulla trequarti alle spalle di Leao.