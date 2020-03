Come sta Gigio Donnarumma? Quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Fiorentina? Il portiere del Milan sente ancora dolore alla caviglia, e sarà dunque costretto a restare ai box. L'estremo difensore non sarà tra i pali nel recupero del match contro il Genoa, in programma domenica 8 marzo alle ore 15. Al suo posto ci sarà Begovic, che dopo l'esordio del Franchi, giocherà la sua prima gara da titolare.

Donnarumma salta Milan-Genoa, le condizioni del portiere dopo l'infortunio alla caviglia

Il Milan sarà costretto a fare a meno di Gigio Donnarumma ancora per un po'. Il portiere uscito ko nell'ultimo match giocato dai rossoneri contro la Fiorentina, per un colpo alla caviglia sinistra rimediato da Chiesa, non si è allenato nella giornata di ieri. L'estremo difensore, come evidenziato da Sky Sport, accusa ancora dolore e dunque dovrà necessariamente saltare anche il ritorno in campo dei rossoneri. Niente da fare dunque per Milan-Genoa, recupero della 26a giornata di Serie A in programma domenica 8 marzo alle ore 15 a San Siro, a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus.

Milan-Genoa, Begovic alla prima da titolare

Chi giocherà dunque in porta al Milan nel match contro il Genoa? Spazio ad Asmir Begovic, uno degli ultimi arrivati nella sessione di mercato invernale. L'ex portiere del Chelsea, che ha esordio in rossonero, subentrando all'infortunato Donnarumma con la Fiorentina, partirà per la prima volta da titolare tra i pali della formazione di Stefano Pioli, con la speranza di chiudere la porta alle offensive degli avversari.

Il Milan recupera Simon Kjaer

Per quanto riguarda invece le altre scelte di formazione di Pioli per Milan-Genoa, la buona notizia è rappresentata dal ritorno in campo di Simon Kjaer. Il danese è completamente recuperato dall'infortunio e sarà regolarmente al suo posto, al centro della difesa (con Gabbia che dovrebbe accomodarsi in panchina). Per il resto nessun problema per i rossoneri che potranno fare affidamento su un Ibrahimovic molto carico, nel reparto offensivo.