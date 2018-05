Milan-Verona è il match che apre la 36a giornata di Serie A. La Lega ha scelto di far giocare di sabato le squadre che, mercoledì prossimo, all’Olimpico si sfideranno nella finale di Coppa Italia e cioè la Juventus, che in serata sfiderà il Bologna, e il Milan. Il match delle 18 è di capitale importanza perché i rossoneri sperano di superare nel weekend l’Atalanta, impegnata domenica pomeriggio con la Lazio. Ma lo è anche per il Verona che al termine dell’incontro potrebbe essere matematicamente in Serie B.

Obbligo dei 3 punti per il Milan

Il Milan domenica scorsa è tornato al successo, battendo 2-1 il Bologna, ed è rimasto così a un punto dall’Atalanta. Gattuso ha un discreto margine su Sampdoria e Fiorentina e sa che questo turno di campionato è fondamentale per le sorti dei rossoneri, che chiuderanno il campionato con due scontri diretti contro le squadre di Gasperini e Pioli. Insomma serve solo una vittoria.

Verona quasi spacciato

Solo la matematica dà ancora delle speranze di salvezza al Verona, che ha sette punti di ritardo dalla Spal quartultima, e di punti a disposizione ce ne sono nove. Anche uscendo con un pareggio da San Siro la retrocessione sarebbe matematica, in virtù degli scontri diretti con la squadra di Semplici, 2-2 all’andata e 3-1 degli emiliani al Bentegodi domenica scorsa. Pecchia cercherà di prolungare la permanenza in Serie A del Verona, che all’andata vinse 3-0.

Probabili Formazioni

Turnover pressoché nullo per Gattuso che non dispone degli infortunati Biglia e Romagnoli. L’argentino salterà anche la finale di Coppa Italia, il difensore spera di esserci. In difesa spazio per Abate, mentre a metà campo gioca Locatelli. Nel tridente Cutrone. Il Verona giocherà a specchio con il 4-3-3, in avanti Cerci, ex dell’incontro.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Fossati, Calvano; Matos, Cerci, Verde. All. Pecchia