Il presente conta, ma il futuro ancora di più. Per questo, il Milan e Cutrone stanno lavorando per rinsaldare il proprio rapporto professionale alla ricerca dell'intesa perfetta che passa anche attraverso un nuovo contratto. Il momento è ideale per sedersi attorno ad un tavolo ed evitare contenziosi o rilanci: tutti d'accordo, si continua così, l'importante che nulla cambi, soprattutto sotto porta.

Dopotutto Cutrone è stato l'acquisto migliore dei rossoneri nell'ultima estate, confermandone la presenza in prima squadra. E, cosa ancor più importante, è stato un arrivo a costo zero visto che era già nell'universo Milan passando dalla Primavera. Adesso c'è il contratto da firmare, con scadenza 2022.

Incontro in sede del Milan

Questa mattina nella sede del Milan c'è stato il tempo per parlare proprio di come proseguire in comune accordo. Si sono incontrati i procuratori dell'attaccante, Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, e Massimiliano Mirabelli, il direttore sportivo dei rossoneri. Obiettivo? Modificare i parametri (soprattutto economici, con stipendio da 1.1 milioni a stagione) e garantirsi un'estate all'insegna della preparazione, senza avere per la testa idee e voci di mercato.

Il contratto: fino al 2022

Sembra che sia stata subito trovata anche l'intesa tra le parti: il giocatore, al terzo rinnovo in poco più di un anno, firmerà fino al 2022, con la possibilità di una clausola che faccia scattare un ulteriore anno a partire dal prossimo luglio. Se tutto andrà in porto, come dovrebbe, per il Milan ci sarebbe anche la possibilità di gestire il prossimo mercato in modo diverso.

60 milioni di delusioni

Cutrone al centro del progetto offensivo ‘libererebbe' gli altri due attaccanti, Andrè Silva e Nikola Kalinic, delusioni in questa stagione anche a fronte del prezzo pagato per averli. Il portoghese è stato pagato ben 38 milioni di euro al Porto, il croato è partito da Firenze per 25 milioni. Somme importanti che non hanno avuto le risposte attese.

Mister 15 gol

Chi ha invece strabiliato, è stato proprio Cutrone che durante la stagione ha regalato gol e vittorie al Milan e ai suoi tifosi: 15 gol stagionali, suddivisi in 7 in campionato, 2 in Coppa Italia (decisivo quello del 27 dicembre nel derby contro l'Inter ai quarti) e 6 in Europa League.