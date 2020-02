Come sta Zlatan Ibrahimovic? Il Milan potrà fare affidamento sul centravanti svedese nel derby contro l'Inter in programma domenica prossima? Filtra ottimismo sulle condizioni dello svedese che a causa di una forte influenza e di un leggero affaticamento muscolare ha saltato l'ultimo match contro il Verona. A fare il punto della situazione ci ha pensato Stefano Pioli, intervenuto in occasione della cerimonia della Panchina d'Oro 2019.

Come sta Zlatan Ibrahimovic, le ultime notizie sulle condizioni del bomber in vista del derby di Milano

Zlatan Ibrahimovic è stato il grande assente in casa Milan in vista dell'ultimo match in campionato contro il Verona. Lo svedese è stato costretto ai box da un forte attacco influenzale, che ha complicato ulteriormente il recupero da un leggero fastidio muscolare al polpaccio. Alla fine, Ibra è rimasto a casa, e i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio con l'organizzatissima formazione di Ivan Juric. Grande curiosità sulle condizioni dell'esperto bomber nella settimana che porta al delicato derby di Milano, contro l'Inter di Antonio Conte in programma domenica sera al Meazza.

Pioli su Ibrahimovic, l'allenatore del Milan fiducioso sul recupero per l'Inter

A fare il punto sullo stato di forma di Zlatan Ibrahimovic ci ha pensato Stefano Pioli. L'allenatore del Milan nella sua ultima intervista ai microfoni di Sky, si è detto fiducioso sul recupero della sua stella per il derby: "Ibra ha avuto un affaticamento complicato tutto da un’influenza, che ora è passata. Speriamo che sia in campo domenica nel derby". Il mister ha anche evidenziato l'importanza del colpo di mercato invernale per il Milan: "È chiaro che meno sei dipendente da un singolo giocatore, più hai possibilità degli equilibri giusti e vantaggi in altre situazioni. Ma è inevitabile che i campioni danno possibilità alla squadra di essere maggiormente performante. Come se togliessi Romelu Lukaku all’Inter, Ciro Immobile alla Lazio, Cristiano Ronaldo alla Juventus o Edin Dzeko alla Roma. Per noi Zlatan è un riferimento importante, ma la squadra sta cercando di crescere, abbiamo messo in piedi prestazioni importanti con qualità e giusta intensità, da questo dobbiamo ripartire"