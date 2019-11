Non è un buon momento per il Milan reduce dalla sconfitta di San Siro contro la Lazio (1-2). Il match che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni dei rossoneri, e soprattutto staccarli dalla parte bassa della classifica, li ha lasciati in mezzo al guado: a -8 dalla zona Europa League, a +5 dalla zona retrocessione. Una situazione frutto del pareggio con il Lecce (2-2) a San Siro, della sconfitta all'Olimpico contro la Roma (2-1), della vittoria in casa contro la Spal (1-0) e del ko al Meazza contro la Lazio (1-2). Un trend di risultati anonimo rispetto alle attese della vigilia. Il calendario non è amico: domenica sera (ore 20.45) propone il match durissimo contro la Juventus di Sarri che viaggia a ben altre velocità rispetto alla formazione di Pioli.

La situazione infortunati in casa Milan

A preoccupare, però, non è solo la differenza di valori in campo ma anche le ultime notizie sulle condizioni degli infortunati che arrivano dallo staff medico: Musacchio ha un problema agli adduttori, Suso frenato da ulteriori noie muscolari (le stesse che lo hanno tenuto fuori dalla gara contro la Lazio) e resta in forte dubbio, l'ultimo della lista è Castillejo. Lo spagnolo si è aggiunto al novero degli indisponibili dopo la partita contro i biancocelesti: l'esito degli esami strumentali sostenuti ha rilevato una lesione muscolare (bicipite femorale della gamba sinistra) che lo terrà fuori dalla sfida contro i bianconeri.

Lesione muscolare per Castillejo, salta la Juventus

Segnali negativi al riguardo c'erano stati già domenica sera, quando il calciatore era stato costretto ad abbandonare il campo visibilmente sofferente: dovrà star fermo almeno una decina di giorni prima che vengano svolti ulteriori test sulle sue condizioni. L'assenza di Castillejo a Torino complica i piani di Pioli che potrebbe dover rinunciare anche a Suso. Chi potrebbe essere schierato al suo posto? La scelta sembra obbligata: il tecnico dovrebbe dare spazio a Rebic.