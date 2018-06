Non è un'estate come le altre per Gianluigi Donnarumma alle prese con l'esame di maturità e con le voci di mercato che – a dispetto delle dichiarazioni ufficiali – potrebbero vederlo lontano dal Milan al termine della prossima estate. A queste ci penserà come sempre il suo agente, Mino Raiola, che ha già tessuto la trama dei contatti e attende che il domino dei portieri tra Londra, Roma e l'Inghilterra (Courtois in uscita dai Blues, Alisson seguito anche dal Real Madrid) chiami in causa anche il suo assistito. Qual è il club che sulle sue tracce? Eccezion fatta per le solite voci (il Paris Saint-Germain e i blancos), nelle ultime ore ha preso quota anche la candidatura del Chelsea che sul piatto metterebbe 50/60 milioni per il calciatore: la ragione è da ricercarsi nell'arrivo di Sarri e, al tempo stesso, dalla volontà dell'estremo difensore belga di lasciare la Premier, oltre al no che la Roma ha detto ai londinesi che s'erano fatti avanti per l'estremo difensore brasiliano. Poi c'è la questione fairplay finanziario e la necessità da parte dei rossoneri di fare cassa per avviare l'opera di risanamento del bilancio in rosso di 120 milioni.

Donnarumma ha un ingaggio da 500 mila euro al mese, 6 milioni netti a stagione. E' una somma che, allo stato dei fatti, il Milan non può permettersi a meno che non avvii un'opera di riassetto tale da non dover sacrificare il ragazzo che è un prodotto del proprio settore giovanile. In ogni caso, anche nell'eventualità di cessione, la plusvalenza a bilancio sarebbe notevole considerato che a Milano sta per arrivare Pepe Reina.

Quanto vale oggi Gigio. Il rendimento dell’ultima stagione di tutta la squadra e dello stesso Donnarumma (clamorosi gli errori commessi in occasione della finale di Coppa Italia, a testimonianza delle grandi pressioni cui è sottoposto) hanno condizionato la valutazione attuale anche se le potenzialità del ragazzo non si discutono tant'è che in Nazionale dovrebbe toccare a lui raccogliere in pianta stabile l'eredità di Gigi Buffon.

L'esame di maturità. All'Isituto Tecnico Commerciale di Castellanza (in provincia di Varese) Donnarumma è impegnato nell'esame di maturità, prova che l'anno scorso decise di non sostenere per godere delle vacanze a Ibiza. Quest'anno s'è presentato regolarmente all'appello cimentandosi per lo scritto di italiano nell'analisi del testo dei ‘Giardini dei Finzi Contini' di Giorgio Bassani mentre per l'orale ha presentato una tesina su sé stesso intitolata "Calcio: gioco, passione, professione" con tanto di foto al centro della copertina.