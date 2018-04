In Brasile i suoi sogni di gloria si sono spenti in finale, al cospetto della Germania. Nella prossima estate in Russia Leo Messi proverà a vincere quel Mondiale che manca così tanto nel suo eccezionale palmares. Un titolo che gli permetterebbe di veder impresso ulteriormente il suo nome nell'Olimpo del calcio e di essere considerato in patria, come (o quasi) Maradona. A proposito di grandi glorie argentine, a dare consigli alla Pulce ci ha pensato uno che con il Pibe ha condiviso tante battaglie vincendo i Mondiali del 1986, Oscar Ruggeri ex perno difensivo dell'Albiceleste.

Chi è Oscar Ruggeri, grande gloria del calcio argentino

Ex difensore di Boca, Juniors, Real, con una parentesi anche nell’Ancona, Oscar Ruggeri ha collezionato 97 presenze con l’Argentina con 7 gol all’attivo. Il suo nome è legato a 3 Mondiali disputati con la nazionale sudamericana con una vittoria e un secondo posto nel 1990 in Italia. In pochi dunque possono dare consigli sul come arrivare fino in fondo in una competizione come quella iridata.

Messi non deve giocare più con il Barça per Ruggeri

A tal proposito Ruggeri ha voluto dire la sua su Leo Messi che sarà senza ombra di dubbio l'osservato speciale in Russia. Per permettergli di prepararsi nel migliore dei modi al torneo, il Barcellona dovrebbe far smettere di giocare il numero 10 secondo l'ex difensore che, senza troppi giri di parole ha dichiarato: "Messi non dovrebbe giocare più con il Barca e concentrarsi invece sulla Coppa del mondo. Pensate che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Messi può chiamare il presidente di Barcellona e dire "questa è la ‘mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla Nazionale". A tal proposito Ruggeri ha citato il suo precedente in occasione dei Mondiali vinti nel 1986: "Già 65 giorni prima dell'inizio dei Mondiali ci siamo concentrati sul torneo: eravamo già tutti insieme per preparare l'avventura in Messico".

Messi può non giocare nel finale di stagione

Difficile pensare che l'idea di Ruggeri possa trasformarsi in realtà. L'argentino dovrà scendere in campo dal 1′ già nella finale di Copa del Rey in programma sabato prossimo contro il Siviglia del compagno di nazionale Mercado che sicuramente avrà un occhio di riguardo per lui. Non bisogna dimenticare che i catalani, che hanno 12 punti di vantaggio ma una partita in più rispetto alla seconda della classe Atletico a 5 giornate dal termine, dovranno affrontare ancora il Real. E cosa sarebbe il Clasico senza Messi? La speranza dell'Argentina è che i catalani vincano il titolo matematicamente il più presto possibile