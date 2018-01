Ancora Lionel Messi. Il calcio parla della Pulce argentina e del suo ennesimo titolo personale conquistato giocando con la maglia del Barcellona. L'ultimo di una serie quasi infinita di allori da parte di uno dei più forti calciatori di ogni tempo. Adesso, per il 10 dei catalani è arrivato anche il merito di aver segnato più gol in assoluto in uno dei più prestigiosi campionati europei (e del mondo), la Liga. Grazie alla vittoria in trasferta sulla Real Sociedad, il Barcellona ha mantenuto il vantaggio di 9 punti in classifica sull'Atletico Madrid, 2°.

La remuntada nel segno di Messi.

Leo Messi è dunque sempre più l'uomo dei record, il suo pane quotidiano ogni volta che scende in campo. Come ieri sera, in terra basca a San Sebastian, dove il Barcellona è riuscito a stravolgere una partita che nel primo tempo l'aveva vista sotto di due gol, anche La ‘Pulce' ha polverizzato un altro primato grazie alla punizione infilata alle spalle del Rulli, portiere della Real Sociedad.

366° gol, superato Muller.

Con quella rete Messi ha siglato il 366mo gol in un totale di 400 presenze in azulgrana, realizzato in uno dei cinque campionati più importanti d'Europa, superando il tedesco Gerd Müller. Mueller in Germania con la maglia del Bayern Monaco realizzò 365 reti, fra il 1964 e il 1979. Nell'attuale stagione Messi ha segnato 17 gol e regalato otto assist in 19 presenze in campionato. E l'allungo attuale sembra essere solamente l'inizio di una galoppata in solitario che difficilmente potrà essere ripetuta in futuro.

Il testa a testa tra i due campioni.

Per semplificare il confronto tra i due immensi goleador e garantire la massima equivalenza, se si considerano solo quattro tipi di incontri – campionato, coppa nazionale principale, competizioni Uefa e con la nazionale – senza inserire match in Coppa dell Fiere (non considerata ufficiale dall'Uefa) o i gol in Coppa del Mondo, l'equilibrio tra Muller e Messi è pressocchè totale.