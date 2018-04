Dove giocherà James Rodriguez nella prossima stagione: tornerà al Real Madrid oppure resterà al Bayern Monaco dove sembra rinato? Secondo le ultime notizie di calciomercato che arrivano dalla Spagna il colombiano è destinato a proseguire il proprio rapporto con il club tedesco intenzionato a far scattare il diritto di riscatto fissato al momento del contratto di prestito biennale con i blancos. Rendimento costante, prestazioni positive hanno convinto la società bavarese a formalizzare la chiusura dell'operazione che nel complesso costerà circa 50 milioni: ai 13 già versati per il prestito andranno aggiunti altri 40/42 per acquisire il cartellino del calciatore.

In base a quanto raccolto dal quotidiano sportivo iberico, ‘Marca', la volontà da parte del Bayern è addirittura anticipare di un anno l'operazione per assicurarsi definitivamente il giocatore e mettersi al riparo dall'eventuale concorrenza che potrebbe aumentare nei prossimi mesi, in particolare a ridosso del Mondiale in Russia.

in foto: La scheda di James Rodriguez (fonte whoscored.com)

Perché tanta premura da parte dei bavaresi? Basta dare un'occhiata alle cifre di James Rodriguez per capirlo: dopo un inizio di stagione con qualche ombra di troppo, l'ex Monaco è passato dalle perplessità sollevate nel corso della gestione Ancelotti alle certezze di Jupp Heynckes, firmando 5 gol e 11 assist tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions. Insomma, un calciatore rigenerato e determinante non più un oggetto misterioso e costoso. Del resto è lo stesso James Rodriguez a confermare di voler restare in Germania dove sembra aver finalmente trovato la propria dimensione rispetto a Madrid. In Spagna non è mai riuscito a entrare nelle grazie di Zidane partendo spesso in seconda fila.